CNI va relua constructia bazei sportive de pe strada Costica Radulescu. Primaria trebuie sa evacueze oamenii strazii din cladirea ridicata la rosu

Baza sportiva de 1,5 milioane de euro de pe strada Costica Radulescu din Timisoara, abandonata de Compania Nationala de Investitii dupa falimentul firmei de constructii care trebuia sa o construiasca, ar putea intra din nou in santier. In scurt timp, vor incepe lucrarile de evaluare a celor executate pana acum, iar apoi se va organiza o licitatie pentru gasirea unui nou constructor. Pana atunci, insa, primaria trebuie sa evacueze oamenii fara adapost care s-au mutat in cladirea vestiarelor,