Cod galben de ploi, incepand de sambata, in vestul tarii

Meteorologii anunta cod galben de ploi, incepand de sambata dupa-amiaza, in mai multe judete din Banat, Crisana, Maramures, vestul Transilvaniei si zone montane. De duminica, ploile se extind in toata tara, iar pentru unele zone a fost emis cod portocaliu. Precipitatiile vor depasi 100 de litri pe metru patrat.Potrivit ANM, in intervalul 28 septembrie, ora 18.00 - 29 septembrie, ora 10.00, in Banat, Crisana, Maramures, vestul Transilvaniei si local la munte va fi cod galben de precipitatii. ... citește toată știrea