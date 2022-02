Cod galben si portocaliu de ninsori si viscol in mai multe zone din tara

Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben si cod portocaliu de ninsori si viscol. Sunt vizate mai multe zone din tara, pana marti seara, la ora 20.00. La munte, rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la ora.Potrivit ANM, in perioada 07 februarie, ora 02 - 07 februarie, ora 15.00, local in Carpatii Orientali si Occidentali, precum si in vestul Carpatilor Meridionali vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70...80 km/h, temporar va fi viscol si vizibilitate ... citeste toata stirea