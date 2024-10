CODRU Festival, nominalizat pentru al treilea an consecutiv la European Festival Awards

defaultCODRU Festival marcheaza inca o reusita internationala, fiind nominalizat pentru al treilea an consecutiv la European Festival Awards, la categoria "Best Medium-Sized Festival". Aceasta categorie premiaza cele mai bune festivaluri cu o capacitate de 10.000 pana la 39.999 de participanti.Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc in 15 ianuarie 2025, in cadrul prestigiosului eveniment Eurosonic Festival de la Groningen, Olanda, in prezenta liderilor industriei europene a ... citește toată știrea