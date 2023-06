Pentru remedierea unei defectiuni tehnice aparute la reteaua primara de termoficare a Municipiului Timisoara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de joi, 08.06.2023, de la ora 08AsAs la ora 17AsAs, la punctele termice SDM si 98.Vor fi afectati consumatorii arondati straziIor: Eternitatii, C. Sagului, Steaua, Arh. V. Vlad, Bujorilor, M. H. Sporer, P. Timotei, Izlaz, B. Nicolae, Arh. D. Marcu, Florilor, in total un numar de 51 de bransamente.Totodata, in vederea ... citeste toata stirea