Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum, in data de 22.08.2022, de la ora 0830 pana la ora 1800, la punctul termic 36, din zona cala Aradului.Masura este necesara, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile ... citeste toata stirea