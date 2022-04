Colterm intrerupe furnizarea apei calde si a incalzirii la PT 81, 82, 83 si la PT 52

In vederea unei interventii la reteaua primara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde si a incalzirii la PT 81, 82, 83 si modul Luceafarul, in ziua de joi, 14 aprilie, intre orele 8-16.Vor fi afectati consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Ana Ipatescu, Calea Sagului, Castanilor, Martir O. Esintaru, Genezei, Harniciei, Hebe, Herculane, Intrarea Iederei, Aleea Inului, Iris, Islaz, Liviu Rebreanu, Luceafarul, Martir Ghe. Cruceru, Intrarea Mierlei, Zarand, Intrarea ... citeste toata stirea