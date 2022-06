Colterm opreste apa calda la CT Dragalina si PT cu strazile Aurel Popovici nr. 2, Bucuresti nr.1A, 2A, 2, 8 si 10

In vederea remedierii unei avarii pe circuitul primar al centralei termice Dragalina, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de marti, 07.06.2022, de la ora 9AsAs pana la ora 14AsAs, la CT Dragalina din Timisoara.Vor fi afectati consumatorii care domiciliaza pe: bv. Republicii (partial), bv. Gen. Dragalina si Splaiul N. TitulescuTotodata, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara ... citeste toata stirea