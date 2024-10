Comedia anului 2025 va fi lansata in cinematografele din Timisoara

Comedia MENTORII, primul film produs de Magic Maker Media House, casa de productie a grupului UNTOLD Universe, va fi lansat in cinematografele din Timisoara si din toata tara pe data de 28 februarie 2025.MENTORII are toate ingredientele pentru a deveni comedia anului 2025 in Romania: o distributie de exceptie cu actori indragiti, dar si cele mai urmarite personalitati din spatiul public, umor inteligent, comic de situatie, personaje bine conturate si o chimie extraordinara intre actori. Toate ... citește toată știrea