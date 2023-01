Comedia Taximetristii ajunge, duminica, la Cinema City Iulius Mall Timisoara

"Taximetristi", comedia regizata de Bogdan Theodor Olteanu si scrisa alaturi de Adrian Nicolae, ajunge, duminica, 22 ianuarie, la ora 19.45, la cinema City Iulius Mall Timisoara.Filmul ii are ca protagonisti pe Liviu (Rolando Matsangos) si Lica (Alexandru Ion), doi taximetristi care incearca sa supravietuiasca unei ture de noapte in care fiecare client are o problema si fiecare cursa e o aventura. Proiectii speciale, in prezenta echipei filmului, au loc in 14 orase din tara incepand cu 18 ... citeste toata stirea