Comisar de Politie, cercetat de DNA dupa ce ar fi determinat mai multe persoane sa depuna cereri de plata la APIA pe baza unor documente false, el beneficiind de plati

Un comisar de Politie din Simeria, judetul Hunedoara, este cercetat de DNA sub control judiciar dupa ce ar fi determinat mai multe persoane sa depuna cereri de plata la APIA pe baza unor documente false. Politistul ar fi fost beneficiarul real al acestor plati, prejudiciul fiind de aproape 500.000 de euro. In plus, el ar fi facut comert cu animale si produse, incalcand interdictiile, si nu a trecut in declaratia de avere masini cumparate pe numele altor persoane, dar pe care le folosea.