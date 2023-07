Compania germana EMZ Hanauer a deschis fabrica din Resita, prima de pe piata locala, lucrare lansata in vara anului trecut si in care a investit aproape 73 milioane lei, beneficiind de un ajutor de stat, in cuantum de 26,5 milioane lei. Fabrica, construita in Parcul Industrial Valea Eserovei, pe un teren de 4,5 hectare, va produce componente si sisteme pentru produse electrocasnice. In prima faza vor fi angajate circa 100 ... citeste toata stirea