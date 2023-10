Compania Panduit continua sa investeasca si sa se dezvolte in judetul Arad. Membra a Camerei de Comert si o prezenta constanta in Topul Firmelor, Panduit este un reper in industria nationala, nu doar cea locala, a precizat presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, arh. Gheorghe Seculici.Panduit a inaugurat astazi, la Arad o cladire de birouri, eveniment la care i-a invitat pe toti cei peste 350 de angajati ai companiei.De la infiintarea in ... citeste toata stirea