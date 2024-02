Compania Retele Electrice Banat atrage noi finantari europene, de peste 162 milioane lei, pentru investitii in retele

Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distributie Banat) au semnat trei contracte de finantare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, pentru proiecte care vizeaza infrastructura de distributie de energie electrica in Arad, Caras Severin si Hunedoara.Astfel, Retele Electrice Banat va implementa in cele trei judete proiecte in valoare cumulata de 209,3 milioane de lei, vizand retele care deservesc peste 9.000 de ... citește toată știrea