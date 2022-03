Companie multinationala austriaca Trodat vrea sa se extinda intr-un oras din Timis

Compania multinationala austriaca Trodat, care pretinde a fi cel mai mare producator mondial de stampile de cauciuc, vrea sa isi construiasca o fabrica la Lugoj. Compania, cu sediul central in Wels, Austria, care are peste 1.000 de angajati in intreaga lume, are un spatiu de productie, inchiriat, pe strada Caransebesului, din Lugoj, dar intentioneaza sa cumpere un teren de doua hectare, pentru a se extinde. In acest sens, reprezentantii companiei au si avut o intrevedere cu primarul Lugojului, ... citeste toata stirea