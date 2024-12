Companiile de distributie ale grupului PPC fuzioneaza sub denumirea Retele Electrice Romania

Companiile de distributie a energiei electrice, parte a grupului PPC in Romania, au fuzionat sub numele Retele Electrice Romania. Fuziunea companiilor intr-o singura entitate legala urmareste optimizarea operatiunilor specifice la nivelul celor 3 regiuni - Banat, Dobrogea si Muntenia, prin eficientizarea modului de alocare a resurselor si reducerea complexitatii administrative.Noua societate va asigura in continuare serviciul de distributie a energiei electrice in Bucuresti si judetele Ilfov, ... citește toată știrea