Comuna Giroc are bugetul aprobat pe 2024

Comuna Giroc are bugetul pe 2024. Astfel, in sedinta Consiliului Local Giroc, in prezenta viceprimarului Dan Vartosu, cu functie de primar, din 6 februarie, bugetul de venituri prorpii si subventii pe 2024 a primit avizul favorabil de la toate comisiile de specialitate din cadrul CLG.Proiectul de buget a fost dezbatut pe articole, pe capitole si pe linii.La sectiunea venituri pentru incalzirea locuintei, nu au venit sumele inca de la Consiliul ... citește toată știrea