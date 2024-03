Comunicat de presa privind obtinerea autorizatiei de construire

Numita S.C. Continental Automotive Products SRL, domiciliata in Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Strada Avram Imbroane numarul 9, CUI 11269196, anunta ca u intrat in posesia Autorizatiei de construire nr. 108 din 14.02.2024, prin care se autorizeaza executarea lucrarilor de construire pentru Lucrari de tip a) - Constructii pentru Industrie - Construire Parc Fotovoltaic CEF 2 - Continental Timisoara Zona D pe imobilul teren si/sau constructii situat in Judetul Timis, Municipiul Timisoara, ... citește toată știrea