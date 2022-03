Comunitatea Timotion se mobilizeaza si sustine nevoia de sange

Sub egida "Punem sangele in miscare", comunitatea Timotion isi propune ca la editia cu numarul 8 din acest an sa vina in sprijinul Centrului Regional de Transfuzie Sanguina din Timisoara. Pe langa nevoile permanent crescute de sange si plasma ale Centrului, contextul international impune mai mult ca oricand refacerea stocului de sange.Persoanele care doneaza sange pana la data de 16 mai au posibilitatea de a se inscrie gratuit, in limita a 350 de locuri, la una dintre cele 7 curse pentru care ... citeste toata stirea