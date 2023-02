Concert aniversar Sabin Pautza, la Resita - 80 de ani de viata, 60 de ani de cariera!

Data de 8 februarie este ziua aniversara a renumitului musician - profesor, dirijor si compozitor roman, Sabin Pauzta, nascut in anul 1943, in comuna Calnic, linga Resita, din judetul Caras Severin. Marele muzician s-a stabilit in anul 1984 in Statele Unite ale Americii.De aceea miercuri, 8 februarie 2023, de la ora 18.00, la sala "Lira" a Liceului de Arte "Sabin Pauzta" din Resita, se desfasoara un concert aniversar dedicat celor 80 de ani de viata si 60 de ani de cariera ai compozitorului ... citeste toata stirea