Concert caritabil "Scrisoare catre Dumnezeu" la Biserica Elisabetin din Timisoara

Biserica Romano-Catolica Elisabetin, situata in zona Balcescu din Timisoara, va gazdui duminica, 15 decembrie, de la ora 19:00, cea de-a doua editie a concertului caritabil "Scrisoare catre Dumnezeu".Evenimentul isi propune sa sprijine copiii care sufera de afectiuni osoase, membri ai Asociatiei "Speranta pentru Samuel", aducandu-le un strop de bucurie in pragul sarbatorilor.Invitati speciali si momente artistice emotionantePe scena amenajata in incinta bisericii vor urca invitati speciali,