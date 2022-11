Concert educational pentru copiii din Lugoj

Asociatia Scena Muzicala, in parteneriat cu Opera Nationala Romana din Timisoara organizeaza, in 22 noiembrie, de la ora 12:00, un concert educational dedicat copiilor din Lugoj. Evenimentul are loc la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu". Misiunea de a captiva micul public ii revine lui Cristian Rudic, managerul Operei Nationale Romane din Timisoara, cunoscut fiind ca un bun moderator, atat in ceea ce priveste publicul mare, cat si cel de varsta frageda. Evenimentul face parte din Proiectul ... citeste toata stirea