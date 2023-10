Editiile anterioare ale Festivalului "Art Time" - Zilele Muzicii Vieneze, prezentate de Asociatia Art Time, s-au desfasurat in Timisoara. Cea de anul acesta se desfasoara la Lugoj. In preambului concertului principal, care va avea loc in 15 octombrie, in sala Teatrului Municipal "Traian Grozavescu", cvartetul Incanto Quartetto a cantat sambata, 7 octombrie, de la ora 17:30, in amfiteatrul Casei Bredicenilor. Ovidiu Rusu (vioara), Nada Petrov (vioara), Veaceslav Manzat (viola), Marius Bernecher ... citeste toata stirea