Duminica, 3 septembrie, incepand cu ora 20:30, pe tramvaiul platforma din Piata Unirii va avea loc un concert in interpretarea lui Jacqueline Kohl - voce si Lucas Kohl - pian.Momentul muzical va consta in reinterpretarea unor piese moderne cunoscute in stilul jazz si swing.Cei doi frati sunt studenti la Facultatea de ... citeste toata stirea