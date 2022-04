Concert simfonic sub bagheta dirijorului Aleksei Rubin, alaturi de pianistul Daniel Ciobanu, la Filarmonica Banatul

Joi, 21 aprilie, de la ora 19, orchestra Filarmonicii Banatul Timisoara va sustine un concert simfonic sub bagheta dirijorului rus Aleksei Rubin, alaturi de pianistul Daniel Ciobanu.Programul include doua lucrari: Concertul pentru pian si orchestra nr.3 in do major, op.26 de Serghei Prokofiev si Simfonia nr.3 in mi bemol major, op.97 de Robert Schumann."La inceput vom asculta cel mai cunoscut, cel mai celebru concert pentru pian si orchestra al lui Serghei Prokofiev, concertul nr.3 in do ... citeste toata stirea