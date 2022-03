Concerte lectie dedicate elevilor, studentilor si publicului larg, la USAMVB Timisoara

Liceul de Arta "Ion Vidu" Timisoara, in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei", continua seria de concerte lectie dedicate elevilor, studentilor si publicului larg din dorinta comuna de a largi orizontul cultural al comunitatii timisene.Miercuri in data de 30.03.2022 de la ora 17, la USAMVBT in Aula Magna " Iulian Dracea " va avea loc un nou concert - lectie din aceasta serie de evenimente culturale comune, in care ... citeste toata stirea