Un nou concurs automobilistic de viteza pe traseu montan va avea loc sambata, 9 septembrie, in zona lacului Surduc. Concursul, organizat de Auto Club Rally Timis sub egida F.R.A.S., va avea loc pe un traseu in lungime de 4,9 kilometri, pe DJ 681A. Programul competitiei debuteaza la ora 8, cand se deschide parcul tehnic. Intre orele 8.00 si 9.15 va avea loc verificare tehnica si administrativa a masinilor de concurs, iar la ora 10.01 se va da startul primului concurent in ... citeste toata stirea