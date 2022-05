Concursul International de Interpretare Instrumentala "Clara Peia" - editia a IX-a

La Lugoj va avea loc, in perioada 27-29 mai, cea de-a I-a editie a Concursului International de Interpretare Instrumentala "Clara Peia". Editia din acest an a prestigioasei competitii rezervate micilor muzicieni este organizata de Asociatia pentru Cultura banateana, in parteneriat cu Primaria si Consiliul local Lugoj, Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana, FOA - Fusion of Arts si Cultura Helvetica si se va desfasura in sistem hibrid, concurentii putand opta si pentru participarea ... citeste toata stirea