Concursul national de povestire romaneasca la Bekescsaba Ungaria. Consulul Florin Vasiloni, invitat special

Autoguvernarea Romaneasca din Bichisciaba (Bekescsaba), resedinta judetului Bekes din Ungaria, a organizat, in data de 20 mai 2022, traditionalul concurs national de povestire romaneasca "Gheorghe Gros".Anul acesta manifestarea a ajuns la cea de-a XXVI-a editie si a avut loc, ca de obicei, la "Casa Povestilor" din municipiu.Ca in fiecare an, si de aceasta data au participat elevi din clasele I-VIII din cadrul scolilor bilingve si al scolilor generale in care limba romana se preda ca obiect ... citeste toata stirea