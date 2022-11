Concursului International de Canto "Tiberiu Brediceanu" - editia a IV-a

Cea de-a patra editie a Concursului International de Canto "Tiberiu Brediceanu" are loc, in format online, in perioada 7-13 noiembrie. Concursul se adreseaza intregii tipologii vocale feminine si barbatesti. Conform regulamentului, concurentii vor interpreta, ca si la editia precedenta, o arie de opera la alegere si o creatie din repertoriul lui Tiberiu Brediceanu, patronul spiritual al competitiei. La editia din acest an s-au inscrie 26 de concurenti, reprezentand institutii academice ... citeste toata stirea