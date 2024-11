Conditia si rolul traducatorului, in dezbatere la UPT

Biblioteca Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit marti, 19 noiembrie 2024, un eveniment devenit deja traditional, workshop-ul "Translation as a Bridge between Languages and Disciplines", organizat de Facultatea de Stiinte ale Comunicarii in colaborare cu Consulatul Germaniei la Timisoara si cu Societatea Culturala Romano-Germana din Timisoara, in cadrul celei de-a IX-a editii a Zilelor FSC.In deschiderea evenimentului, decanul Facultatii de Stiinte ale Comunicarii, prof.univ.dr. ... citește toată știrea