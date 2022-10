Conferinta internationala "Global CyberSecurity Summit 2022" la Arad

In acest final de saptamana, la Arad, a avut loc conferinta internationala "Global CyberSecurity Summit 2022", un eveniment organizat de Asociatia EU-LEX, in parteneriat cu Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad si cu sustinerea Consiliului Judetean Arad.Evenimentul s-a bucurat de participarea rectorului UAV, Ramona Lile, a vicepresedintelui CJA, Razvan Cadar, a specialistilor de top din cadrul D.C. Cyber Task Force (DC2TF) of the Romanian-American Chamber of Commerce in Washington, D.C, a ... citeste toata stirea