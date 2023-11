In conditiile in care importanta traducerii tehnice a fost evidentiata in articole de specialitate, conform carora 90% dintre traducerile de pe piata globala a traducerilor sunt traduceri tehnice, Sala Senatului Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit joi, 16 noiembrie 2023, deschiderea conferintei internationale "Translating Europe Worhshops. Technical Translation Today", eveniment organizat de Centrul de Cercetare Avansata in Domeniul Traducerii - PoliCAT din cadrul UPT, cu sprijinul ... citeste toata stirea