In contextul Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2023, Universitatea Politehnica Timisoara a organizat, vineri, 13 octombrie 2023, la sediul Bibliotecii UPT, din str. V. Parvan nr. 2B, Sala Polivalenta - Conferinta internationala interdisciplinara Re-crearea orasului de la fereastra mea, in parteneriat cu Hogskulen for Gron Utvikling (HGUt, Norvegia), prin proiectul cu acelasi nume, finantat prin granturile SEE si norvegiene.Conferinta si-a propus sa reuneasca specialisti care prin ... citeste toata stirea