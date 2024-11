Conferinta StudMath IT la UAV

Cea de-a 17-a editie a conferintei dedicate studentilor de la programele de licenta, masterat si doctorat, StudMath IT, a avut loc la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, in organizarea Facultatii de Stiinte Exacte, in perioada 21-22 noiembrie.Peste 40 de lucrari au fost inscrise in cele doua sesiuni, matematica si informatica, ale competitiei de anul acesta. Au participat fizic sau online studenti din SUA, Ucraina, Ungaria, precum si din centre universitare din Bucuresti, Cluj, Timisoara, ... citește toată știrea