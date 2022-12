Conferinta Sustenabilitatii in Banat a luat in vizor Caras Severinul

ARCA Sustenabilitatii ! Aeroportul Banat, Consiliul Judetean Caras-Severin si Primaria Municipiului Caransebes au in proiect dezvoltarea unei regiuni de interes economic, concentrata in jurul nodului multi-modal de transport care se dezvolta in proximitatea aeroportului, prin conexiuni rutiere, feroviare si fluviale."Conferinta Sustenabilitatii in Banat si Mehedinti" se va desfasura, vineri 9 decembrie, la aeroport Banat - Caransebes, strada Aeroportului nr. 1.ACS propune, prin tematica ... citeste toata stirea