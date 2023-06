Revolta in doua comune din judetul Arad dupa ce satenii au aflat ca ar putea ramane fara mii de hectare de pamant. Ministerul Apararii Nationale vrea sa extinda un poligon aflat in zona si are nevoie de terenurile oamenilor. Satenii spun ca se vor opune din toate puterile acestui proiect. Fortele Armate Romane detin, deja, in zona aradeana Dud-Taut un teren pe care exista un poligon militar. Pentru extinderea acestuia, Ministerul Apararii Nationale ar trebui sa exproprieze alte 2.000 de hectare ... citeste toata stirea