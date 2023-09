Congresul International de Istorie a Presei a avut loc, in perioada 27- 29 septembrie, organizat de Asociatia Romana de Istorie a Presei, in colaborare cu Academia Romana Timisoara, Mitropolia Banatului, Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania - Filiala "Valeriu Braniste" Timis.Parteneri in organizarea congresului au mai fost Institutul de Studii Banatice "Titu Maiorescu", Biblioteca Academiei Romane - Filiala Timisoara, Societatea Enciclopedica a Banatului, Casa de Presa si Editura ... citeste toata stirea