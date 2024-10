Consilierii judeteni au aprobat solicitarea preluarii taberelor scolare din Timis

Consiliul Judetean Timis a initiat, marti, in cadrul unei sedinte de plen extraordinare, cinci proiecte de hotarare pentru solicitarea transferului taberelor scolare din judet, din domeniul public al Statului Roman in administrarea Timisului. Vizate sunt Poieni Sat, Poieni Strambu, Herneacova, Cheveresu Mare si Bogda.Acest demers are ca scop declararea taberelor drept bun de interes public judetean, facilitand astfel accesarea de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea si modernizarea ... citește toată știrea