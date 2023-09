Alesii din Consiliul Local Timisoara nu au mai fost nemultumiti de contractul de 18 luni propus de primarie pentru o firma care sa se ocupe provizoriu de salubrizarea strazilor din oras. Au votat, luni dimineata, in bloc, contractul.Primaria Timisoara a obtinut luni dimineata aprobarea Consiliului Local pentru achizitionarea serviciilor de salubrizare, in urma unui contract de provizorat, pentru a asigura continuitatea operatiunilor de curatenie si colectare a deseurilor in oras, pana la ... citeste toata stirea