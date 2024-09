Consiliul Judetean Timis va contracta un credit, pe cel mult 12 ani, in valoare de 257 de milioane de lei

Plenul Consiliului Judetean Timis a votat, joi, demararea procedurilor de contractare a unui credit bancar in valoare de 257 de milioane de lei. Banii sunt necesari pentru a completa resursele institutie, care exclusiv din fonduri proprii nu putea face fata cheltuielilor pentru plata finantarii unor proiecte proprii, respectiv pentru cofinantarea unor proiecte europene.Veniturile realizate de CJT nu pot acoperi, in totalitate, necesitatile investitionale ale judetului, cel putin in acest ... citește toată știrea