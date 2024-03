Continental Romania modeleaza viitorul mobilitatii prin inovatie si tehnologii de ultima generatie

Continental, companie tehnologica, a investit in 2023 peste 100 milioane de euro in operatiunile sale din Romania, si a depasit 20.300 de angajati, in crestere fata de cei 19.000 de angajati cu care compania a incheiat anul 2022. Compania a continuat trendul ultimilor ani in care a crescut constant, atat in centrele de cercetare si dezvoltare, cat si la nivelul unitatilor de productie.In 2023, Continental a investit in echipamente noi, in tehnologie de ultima generatie si in dezvoltarea de ... citește toată știrea