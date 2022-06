Continua constructia maternitatii ridicate cu fonduri europene de Consiliul Judetean Timis

Lucrarile la noua maternitate ridicata de Consiliul Judetean Timis cu fonduri europene, in zona Spitalului Judetean Timisoara, continua in ritm sustinut. Iar aceasta inseamna ridicarea unui etaj in plus pe luna.Constructorul respecta graficul de lucrari, placa peste parter fiind deja turnata la ambele corpuri. Urmeaza ridicarea etajelor, planul ambitios fiind de a construi cate unul in fiecare luna, tinta tangibila in conditiile in care s-a iesit din demisol, unde procedurile tehnice au fost ... citeste toata stirea