ContiShowOff 2022 - Continental a prezentat la Timisoara noi concepte inovative pentru mobilitatea

Continental, companie tehnologica, a primit peste 4.000 de vizitatori in centrul de inginerie si in fabrica de componente electronice din Timisoara, in cadrul evenimentului ContiShowOff 2022, care a avut loc in 25 iunie. Angajatii Continental Automotive Timisoara au prezentat tehnologiile viitorului, cele mai noi produse Continental, masinile folosite pentru a testa produsele si tehnologiile create in centrul de cercetare si dezvoltare, precum si conceptele inovative care transforma realitatea ... citeste toata stirea