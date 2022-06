Contractul pentru construirea unei noi crese in Lugoj a fost semnat

Au fost semnate primele contracte de executie pentru 15 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul national de construire de crese, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Anuntul a fost facut de catre ministrul Cseke Attila. Astfel, primele crese mari vor fi construite in Lugoj, Alba Iulia, Oradea, Deva, Oltenita si sectorul 2 al municipiului Bucuresti. In Marghita, Moreni, Drobeta-Turnu Severin, Calarasi si Caransebes vor fi ... citeste toata stirea