Administratorul unic al societatii AGROMEC PERIAM S.A., cu sediul in sat Periam, com. Periam, str. Calea Timisoarei, nr. 36/A, jud. Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/488/1995, CIF RO7323483, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 25.05.2023 sau 26.05.2023 a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), ora 10.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, administrat de societatea Registrul ... citeste toata stirea