CONVOCATOR al ADUNARII GENERALE A ASOCIAEsILOR in data de 23.10.2023, orele 14, la sediul Asocia/iei Zoppas per Bambini din Sannicolau Mare, str. Drumul Cenadului, nr. 24, et. 1, biroul nr. 5, se convoaca ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR, in vederea discutarii subiectelor aflate pe ordinea de zi a sedintei:Actualizarea datelor privind adresa administrativa a imobilului la care functioneaza sediul Asociatiei, aprobarea actului aditional la contractul de comodat 309/15.12. ... citeste toata stirea