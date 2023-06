Coopertiva Fermierul Nadlacan din judetul Arad a inaugurat o baza de receptie si depozitare a cerealelor si micro FNC in Nadlac, in valoare de peste 3 milioane de euro si cu o capacitatea de depozitare 9.500 tone, care ii va deservi pe cei 27 de membrii si nu numai. Constructia obiectivului a durat doi ani.Asocierea asigura succesul in agriculturaLa eveniment, au participat autoritati locale si judetene, reprezentanti de la 18 cooperative din tara, in frunte cu Mircea Baluta, presedintele ... citeste toata stirea