Copaci decimati in Piata Libertatii, sub ochii inchisi ai Primariei Timisoara - video

O situatie incredibila a avut loc zilele acestea in curtea imobilului din Piata Libertatii nr. 4 din Timisoara.Toate acestea se intampla in timp ce Primaria Timisoara sustine ca are un amplu proiect de inverzire a zonei pietonale a orasului.Acolo, exista un nuc ramuros si un arbore otetar, dar un grup de muncitori care desfasoara lucrari de constructii s-au apucat de taieri.Marea revolta a cetatenilor a fost declansata de faptul ca intr-o dimineata au descoperit ca minunatul nuc care ii ... citește toată știrea