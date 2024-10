Copiii disparuti din Hunedoara au fost gasiti, impreuna cu tatal lor, in Serbia

Cei trei frati disparuti din judetul Hunedoara si tatal lor, omul de afaceri Adrian Martian, au fost depistati in Serbia de catre politisti, fiind in custodia autoritatilor locale. Copiii sunt in afara oricarui pericol. De ani de zile, minorii sunt prinsi in razboiul violent dintre parinti. In ziua disparitiei, angajatii DGASPC aveau ordin judecatoresc sa-i preia pe cei trei frati, dar i-au lasat tot in grija bonei.Cei trei copii ai omului de afaceri Adrian Martian au fost gasiti. "Politia ... citește toată știrea